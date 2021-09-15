В Коломенском перинатальном центре медработниц перевели в уборщицы

В Коломенском перинатальном центре происходят массовые сокращения медработников. Медсестёр перевели в статус уборщиц из-за того, что руководство учреждения экономит на зарплатах. Попавшие под сокращения медики полагают, что администрация перекраивает штат фиктивно ради экономии средств, ведь необходимость в ставках, в выполнении трудовых функций не отпала. Медучреждение, как и раньше, нуждается в младших медсёстрах. Об этом «Новым Известиям» сообщили работники центра.
Однако руководство учреждения «успокаивало» сотрудников тем, что их работа никак
Нас сейчас в остатке 20 младших [сестёр]. Зарплата за всё это время ни разу не повысилась, а количество рожениц с каждым годом, наоборот, только увеличивается, — сообщила изданию одна из медсестёр.
Отмечается, что с момента открытия Коломенского перинатального центра количество младших медсестёр сократилось в несколько раз и этот процесс продолжается до сих пор.
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