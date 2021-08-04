Медсестра из Иркутска стала донором и спасла жизнь онкобольному ребёнку

Медсестра из Иркутска Светлана Чернова стала донором стволовых клеток и спасла жизнь четырёхлетней девочке, больной лейкемией. Об том пишет «КП-Иркутск».

Женщина рассказала, что за два дня до дня рождения ребёнка ей позвонили и сообщили, что малютка выздоравливает — у неё наступила ремиссия. Правда, для этого самой Светлане пришлось пройти через ряд трудностей.

Ей позвонили в мае и сказали, что нужны стволовые клетки. До этого женщина вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Если в прошлый раз ей не удалось стать донором из-за аллергии на хлорку, то в этот раз совместимость показала результат 10/10.

В течение трёх дней иркутянку готовили к донации, делая стимулирующие уколы, которые вызвали сильную боль в области таза. По словам Светланы, почти неделю она испытывала спазмы, схожие со схватками при родах. При этом уже после процедуры женщина почти сразу вернулась к работе.

Согласно правилам, донор и реципиент могут познакомиться друг с другом только спустя два года после донации. И я планирую сделать это, — поделилась Чернова.

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