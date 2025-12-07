Медовик и «Прагу» больше не покупаю! Делаю торт «Принцесса Востока» с грецкими орехами и вареной сгущенкой. Просто и гениально

Покупные торты «Медовик» и «Прага» часто грешат излишней сладостью, сухими коржами и искусственным привкусом. Если хочется по-настоящему домашнего, щедрого на вкус десерта с ярким характером, этот торт станет прекрасной альтернативой. Его магия — в удачном сочетании простых ингредиентов: нежные песочные коржи, хрустящие поджаренные орехи и насыщенный крем из вареной сгущенки создают гармоничную и очень сытную композицию. Название «Принцесса Востока» здесь неслучайно — торт получается действительно благородным, с восточной ноткой щедрости и тепла, а его приготовление — это простой и гениальный процесс, который под силу даже начинающему кондитеру.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 180 г сахара, 200 г сливочного масла, 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя; для крема — 2 банки вареной сгущенки (по 380 г), 300 г сливочного масла, 200 г грецких орехов. Яйца взбейте с сахаром до пышности. Добавьте мягкое масло, муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6-7 частей, раскатайте каждый кусок в тонкий круг. Выпекайте коржи на сухом противне при 180 °C 7–8 минут до легкого румянца, остудите и обрежьте по тарелке. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Для крема взбейте размягченное масло, постепенно добавляя вареную сгущенку до однородного крема. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом и посыпая орехами. Верх и бока торта обильно покройте кремом и украсьте оставшимися орехами. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 8–10 часов.

