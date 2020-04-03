Медорганизациям РФ хватает аппаратов ИВЛ для приёма пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d92b7bac-759e-11ea-8152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские медицинские организации готовы к приёму пациентов с коронавирусом. Также достаточно аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Медицинские организации готовы к существующим вызовам, в том числе обеспечены в достаточном количестве аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Учреждения готовы к приёму пациентов, — говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.ру.

Отмечается, что Минпромторг РФ организовал дополнительную закупку аппаратов ИВЛ с целью пополнения резервного фонда оборудования.

По информации на 3 апреля, в мире коронавирусом заразились более миллиона человек, свыше 53 тысяч скончались, более 212 тысяч выздоровели.

В РФ зафиксировано 3548 случаев заражения, 248 пациентов выписаны из больниц, 31 человек скончался.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 25 пациентов, излечившихся от подтверждённого заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 3 апреля на своей странице в социальной сети рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.