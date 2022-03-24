Мединский предложил воздавать почести флагу России в школах

В российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения, сообщает РИА Новости.

Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся, — сказал Мединский.

По его словам, такая практика существует практически во всех штатах.

И только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны, и это 150 лет, — подчеркнул Мединский.

По мнению помощника президента, надо «аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в министерство просвещения РФ. Идею поддержали члены комиссии единогласно.

Мы подпишем протокол и направим министру просвещения, — добавил он.

Ранее Мединский выступил с предложением о том, чтоб российские телеканалы пересмотрели свою политику в отношении транслируемого контента. В частности, по его мнению, необходимо сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. Хорошим вариантом было бы вместо них показывать отечественные или зарубежные кинофильмы