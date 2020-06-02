Медиков могут обязать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны будут медики и лаборанты.
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Ранее сообщалось, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Для юридических лиц эта сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Идею штрафа раскритиковал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию, писал NEWS.ru.
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