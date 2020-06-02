Медиков могут обязать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны будут медики и лаборанты.

Как рассказал Морозов «Интерфаксу», конкретный контингент обязанных прививаться, вероятно, будет пересматриваться, поскольку вирус новый и он ещё изучается. Этот круг лиц определится в зависимости от того, «какими знаниями человечество будет обладать к моменту создания вакцины», считает он.

Ранее сообщалось, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Для юридических лиц эта сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.

Идею штрафа раскритиковал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию, писал NEWS.ru.