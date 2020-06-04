Медики выявили 8831 новый случай заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России зафиксирован 8831 новый случай заражения коронавирусом. К утру 4 июня общее число инфицированных в стране достигло 441 108 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Больше всего заражённых выявлено за сутки в Москве (1842) и Московской области (736). В десятку антирейтинга также вошли Нижегородская (357), Свердловская (347), Ростовская (239), Смоленская (178) области, а также Красноярский край (127), Ханты-Мансийский АО (127), Иркутская (124) и Архангельская (120) области.
Общее количество официально зарегистрированных погибших увеличилось до 5384 человек. Выздоровело 204 623 человека.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде субъектов РФ остаётся напряжённым. По его словам, не во всех регионах можно возвратить к работе в прежнем режиме больницы, перепрофилированные для лечения коронавирусных больных, писал NEWS.ru.
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