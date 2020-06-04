Медики выявили 8831 новый случай заражения коронавирусом в России

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Власти Москвы отменили плату за аренду земли и помещений почти четырём десяткам ресторанов и кафе. За период с марта по июнь заведения общепита сэкономили около 22 млн рублей.

Всего за отменой арендной платы могут обратиться около 400 столичных рестораторов. Для оформления арендных каникул необходимо направить соответствующее заявление в департамент городского имущества через сервис «Электронная приёмная» на официальном сайте...