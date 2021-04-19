https://static.news.ru/photo/54e586e0-a0e9-11eb-bed0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 8589 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 субъектах. Общее число заражённых в России за всё время пандемии достигло 4 710 690. Из них выздоровели 4 333 598, скончались 105 928. Активных случаев по данным на утро 19 апреля — 271 164.

За минувшие 24 часа в РФ выздоровели 6818 граждан, умерли — 346, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2279, Санкт-Петербурге — 692, Московской области — 592. Меньше всего — в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве — по 1.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса. В проекте доклада ВОЗ говорилось, что первые случаи были действительно связаны с этим рынком, но потом было выявлено такое же количество случаев на других рынках, а ряд случаев вообще не были связаны с этими торговыми площадями.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый экспресс-тест, позволяющий обнаружить присутствие в организме вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса COVID-19. Он разработан компаниями «Рапид БИО» и «Авивир». Тест основан на реакции между антигеном и соответствующим ему антителом. Для его проведения достаточно одной капли крови пациента. Результат получается в течение 15 минут, и его достоверность составляет 96%.