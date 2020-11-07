Медики выявили 5751 случай COVID-19 в Москве за последние сутки

https://static.news.ru/photo/d3f5ec80-219c-11eb-8e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Больше всего новых случаев COVID-19 среди регионов РФ выявлено за сутки в Москве — 5751, Санкт-Петербурге — 1331, Подмосковье — 644, рассказали журналистам в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.

Наименьшее число заражённых зафиксировано в Еврейской автономной области — 41, Чечне — 32 и Ненецком автономном округе — 8, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, российские врачи за прошедшие сутки выявили 20 498 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 774 334 заболевших.

Количество заражений COVID-19 во всём мире к настоящему моменту достигло 50,2 млн случаев. Жертвами инфекции стали 1,25 млн человек. Число активных случаев заболевания составляет 13,4 млн. При этом 91,8 тысячи пациентов находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правила лечения коронавирусной инфекции на дому изменились. С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава РФ, регламентирующий действия граждан с положительным тестом на COVID-19. Заразившиеся могут бороться с недугом на своей жилплощади при условии, что у них есть отдельная комната. При этом они обязаны строго соблюдать все предписания врача.