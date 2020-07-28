https://static.news.ru/photo/a6e20308-d171-11ea-be2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа.

За всё время пандемии в РФ выздоровели 620 333 пациента, из них 8116 поправились за последние сутки, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

С начала вспышки COVID-19 заболели 16 741 049 жителей Земли. Из них исцелились 9 750 452. Скончались 660 428. По числу заражённых лидируют США — 4 352 083. Далее идут Бразилия (2 483 191) и Индия (1 531 669), передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам следует отказаться от поездок на отдых за границу в связи с тем, что это может привести к повышению уровня коллективного стресса, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.