Онищенко призвал россиян отказаться от поездок за рубеж

https://static.news.ru/photo/d3238b30-d108-11ea-81e1-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россиянам следует отказаться от поездок на отдых за границу в связи с тем, что это может привести к повышению уровня коллективного стресса, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По всем формальным признакам она (Турция. — NEWS.ru) открыта, но я вам не советую туда ехать, — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Онищенко, большинство россиян испытывали стресс во время периода самоизоляции из-за ограничений для профилактики распространения COVID-19, это состояние может возобновиться по возвращении с отдыха.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines возобновит полёты из Стамбула в Санкт-Петербург 2 августа 2020 года, из Антальи с 10 августа в Пулково, передаёт пресс-служба управляющей компании авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».