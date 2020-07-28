Turkish Airlines начнёт перелёты из Стамбула в Санкт-Петербург 2 августа

https://static.news.ru/photo/e957f874-d0d5-11ea-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines возобновит полёты из Стамбула в Санкт-Петербург 2 августа 2020 года, из Антальи — с 10 августа — в Пулково, передаёт пресс-служба управляющей компании авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».

Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года, — говорится в сообщении предприятия в его официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Исключение составили рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В свою очередь турецкий перевозчик Turkish Airlines 13 июля заявил, что запустит не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Они будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» начнёт полёты из Москвы в Лондон и Стамбул с 1 августа.