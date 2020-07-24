«Аэрофлот» начнёт полёты в Лондон и Стамбул с 1 августа

https://static.news.ru/photo/48d809dc-cda8-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» начнёт полёты из Москвы в Лондон и Стамбул с 1 августа, сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

Уже 1 августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждём дальнейших решений правительства, — цитирует ТАСС Дёмина.

Он подчеркнул, что решение правительства о возобновлении международного авиасообщения — «важный и давно ожидаемый шаг», и добавил, что «Аэрофлот» всегда поддерживал высокую степень готовности к восстановлению полётов.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.