Российские туристы начали массово искать билеты в Турцию

https://static.news.ru/photo/51db40c8-c6a3-11ea-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Появление информации о том, что Россия скоро возобновит авиасообщение с Турцией, привело к тому, что россияне стремительно начали искать доступные к покупке билеты.

Так, количество соответствующих поисковых запросов показало значительный рост уже с 12:00 по московскому времени. Прежде всего, туристов интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум, следует из данных сервиса Aviasales, имеющихся в распоряжении Lenta.ru.

Тем не менее, прямых перелётов по данным направлениям пока нет.

Авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше по сравнению со вчерашним днём, — говорится в сообщении туристического сервиса.

По словам представителей сервиса, путешественникам перед бронированием перелётов следует уточнить информацию о запуске пассажирских авиаперевозок. В случае отмены рейса сдать купленный билет обратно и вернуть потраченные средства будет затруднительно.

Как стало известно, переговоры профильных ведомств России и Турции о возобновлении авиасообщения между двумя странами завершились успешно. Стороны условились возобновить перелёты с 15 июля.

13 июля турецкий перевозчик Turkish Airlines анонсировал запуск не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Сообщалось, что рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что цена туров в Турцию останется на уровне прошлого года после возобновления полётов в эту страну. Такое мнение высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.