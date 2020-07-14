Мир

Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля

12:27, 15 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры профильных ведомств РФ и Турции о возобновлении авиасообщения между двумя странами завершились успешно.

Как передаёт Anadolu со ссылкой на турецкий Минтранс, стороны условились возобновить перелёты с 15 июля.

13 июля турецкий перевозчик Turkish Airlines анонсировал запуск не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Сообщалось, что рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. 

Как сообщал NEWS.ru, с 15 июля Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, в том числе из России. При этом путешественникам не нужно предъявлять результаты теста на коронавирус или проходить обязательный карантин. Для поездки необходимо подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма островной республики. 

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