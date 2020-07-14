Мальдивы откроют границы для туристов из России 15 июля

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Мальдивы с 15 июля открывают границы для иностранных туристов, в том числе из России. При этом путешественникам не нужно предъявлять тест на коронавирус или проходить обязательный карантин.

Для поездки необходимо подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма республики. В ведомстве уточнили , что единственное ограничение связано с тем, что в течение пребывания на Мальдивах туристы обязаны находиться в одном отеле. Переезжать из одной гостиницы в другую запрещено.

Путешественники с симптомами ОРВИ при пересечении границы обязаны будут сдать ПЦР-тест, который позволит определить наличие возбудителя заболевания. Также местные медики вправе проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для туристов.

Власти Хорватии также открыли границы для путешественников из стран, не входящих в состав ЕС, в том числе для гостей из России. Въезжающим в страну россиянам необходимо иметь справку об отсутствии COVID-19 и ваучер на проживание. Тест на коронавирус должен быть сделан не более чем за двое суток до пересечения хорватской границы. Туристов, не имеющих справок, будут помещать на двухнедельный карантин. При этом им разрешат выходить за продуктами и лекарствами при условии ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Срок карантина могут сократить, если турист согласится за свой счёт пройти обследование на коронавирус в Хорватии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали ещё ряд стран, официально объявивших о готовности принимать туристов из РФ. В их число вошли Доминикана, Египет, Куба, Мексика, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Однако авиасообщение России с другими странами пока не возобновлено. Предполагается, что международные авиарейсы начнут выполняться отечественными перевозчиками с 1 августа, писал NEWS.ru.