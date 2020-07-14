АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

https://static.news.ru/photo/ca0be970-c5c8-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/Global Look Press

Восемь стран официально объявили о готовности принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, в этот список входят любимые россиянами Турция и Куба.

По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определённых, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты, — цитирует её ТАСС.

Для того чтобы приехать на отдых в эти страны, российские граждане должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. При этом сам документ необходимо получить за определённое количество часов до пересечения границы. При пересечении границы этих стран у туристов будут измерять температуру.

Это всё было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас, — пояснила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР уточнила, что уже 16 июля станет известно, откроет ли границу для россиян Абхазия. К концу июля может открыться также въезд в Испанию и Италию Власти этих стран в ближайшие недели представят обновлённые списки стран, откуда тоже будут готовы принимать туристов, передаёт RNS.

Список стран постоянно обновляется Евросоюзом, и у нас есть надежда в эти списки войти, — заключили в АТОР.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как писал NEWS.ru, глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.