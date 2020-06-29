Россия планирует открыть перелёты в СНГ раньше, чем в другие страны

https://static.news.ru/photo/5391dc80-baa8-11ea-81be-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ раньше, чем с другими государствами. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Страны СНГ — это нам близкие международные перелёты. Возможно, мы сможем начать перелёты туда раньше, чем общую международку, — цитирует его РИА Новости.

Эта возможность, по его словам, обсуждается с Росавиацией.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ, предложил российским властям глава Росавиации Александр Нерадько. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

При этом источники в отрасли авиаперевозок говорят, что открытие сообщения со странами СНГ не скажется существенно на доходах авиакомпаний, лето для них всё равно будет убыточным. Наиболее перспективными направлениями ближнего зарубежья эксперты считают Узбекистан и Таджикистан, так как в России проживает много трудовых мигрантов из этих стран. Туристическая Грузия с 2008 года не входит в СНГ, и прямое авиасообщение между Россией и Грузией с лета 2019 года остановлено, писал NEWS.ru.