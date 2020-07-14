Российским туристам разрешили въезд в Хорватию

https://static.news.ru/photo/fffb7074-c5db-11ea-87ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Хорватии открыли границы для туристов из стран, не входящих в состав ЕС, в том числе для путешественников из России. Въезжающим в страну россиянам необходимо иметь справку об отсутствии COVID-19 и ваучер на проживание.

Тест на коронавирус должен быть сделан не более чем за двое суток до пересечения хорватской границы. Туристов, не имеющих справок, будут помещать на двухнедельный карантин. При этом им разрешат выходить за продуктами и лекарствами при условии ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Срок карантина могут сократить, если турист согласится за свой счёт пройти обследование на коронавирус в Хорватии.

Отдохнуть на курортах страны смогут только те россияне, у которых есть действующая виза, выдача новых пока не ведётся, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в АТОР назвали ещё ряд стран, официально объявивших о готовности принимать туристов из России. В их число вошли Доминикана, Египет, Куба, Мальдивы, Мексика, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Однако авиасообщение РФ с другими странами пока не возобновлено. Предполагается, что международные авиарейсы начнут выполняться отечественными перевозчиками с 1 августа.

Коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 13,2 млн человек. Жертвами инфекции стали более 576,2 тысячи человек, выздоровели более 7,7 млн. Первую тройку по уровню заболеваемости составляют США, Бразилия и Индия.

Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 739,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 512,8 тысячи пациентов, умерли 11,6 тысячи.