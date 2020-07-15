Путёвки в Турцию будут стоить на уровне прошлого года

https://static.news.ru/photo/028478d2-c694-11ea-be4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Цена туров в Турцию останется на уровне прошлого года после возобновления полётов в эту страну. Такое мнение высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, хоть Турция и пользуется повышенным спросом у россиян, в этот раз ажиотажа не будет.

Цена сохранится на уровне прошлого года. Отдых в Турции сложно сравнивать с Сочи и Крымом, поскольку лучшей инфраструктуры для детского и семейного отдыха, чем в Турции, на сегодняшний день трудно найти, — отметил эксперт в интервью радиостанции «Москва FM».

13 июля турецкий перевозчик Turkish Airlines анонсировал запуск не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Сообщалось, что рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

15 июля турецкий Минтранс сообщил, что РФ и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля, однако эту информацию пока не подтвердили российские власти.

РФ приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее, как писал NEWS.ru, в АТОР сообщили, что уже восемь стран готовы принять россиян. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. В свою очередь Россия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. Прибывающим пассажирам с 15 июля достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19.