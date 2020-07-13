Россия отменила обязательную самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/cd739146-c530-11ea-8839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибывающие в Россию из-за рубежа больше не должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию. Как заявили в Роспотребнадзоре, с 15 июля им достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19.

В ведомстве отметили, что если при себе у приезжающих не будет такой справки, то им придётся в трёхдневный срок пройти тест на коронавирус и подтвердить отсутствие заболевания. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, опубликованном 13 июля, передаёт ТАСС.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 13 млн случаев заражения, более 572 тысяч человек скончались, около 7,6 выздоровели.

В России за минувшие сутки выявили 6537 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых достигло 733 699 по данным на 13 июля 2020 года. Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. Общее число выздоровевших достигло 504 021.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе (всего их будет два).

В первую очередь для россиян откроются Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию, писал NEWS.ru.