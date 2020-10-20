https://static.news.ru/photo/6097afc4-12c1-11eb-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 16 319 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число инфицированных в РФ за всё время пандемии достигло 1 431 635.

Кроме того, за минувшие 24 часа от недуга скончались 269 граждан. Всего от коронавируса нового типа умерли 24 635 жителей РФ, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки в РФ от COVID-19 вылечились 9704 пациента (всего — 1 085 608). Активных случаев на 20 октября 2020 года в России — 321 392.

Московские медики зафиксировали 4999 случаев заболевания коронавирусом за сутки в мегаполисе. Общее число заражённых в городе с начала пандемии достигло 372 628 человек.

В РФ разработаны уже две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а скоро будет создана и третья. Первая из них, под названием «Спутник V», проходящая сейчас третью фазу клинических испытаний, была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторую — «ЭпиВакКорона» — разработали в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Открытые инновации» заявил, что остановить распространение коронавируса в стране поможет массовая вакцинация. Однако до её начала гражданам и властям необходимо выиграть время, писал NEWS.ru.

Глава Минздрава призвал неукоснительно следовать базовым мерам по упреждению распространения инфекции, в частности носить медицинские маски. Соблюдение простейших рекомендаций позволит обществу дождаться начала вакцинации. Также Мурашко обратил внимание на важность социального дистанцирования.