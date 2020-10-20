Медики выявили 16 319 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число инфицированных в РФ за всё время пандемии достигло 1 431 635.
Кроме того, за минувшие 24 часа от недуга скончались 269 граждан. Всего от коронавируса нового типа умерли 24 635 жителей РФ,
Московские медики зафиксировали 4999 случаев заболевания коронавирусом за сутки в мегаполисе. Общее число заражённых в городе с начала пандемии достигло 372 628 человек.
В РФ разработаны уже две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а скоро будет создана и третья. Первая из них, под названием «Спутник V», проходящая сейчас третью фазу клинических испытаний, была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторую — «ЭпиВакКорона» — разработали в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Открытые инновации» заявил, что остановить распространение коронавируса в стране поможет массовая вакцинация. Однако до её начала гражданам и властям необходимо выиграть время, писал NEWS.ru.
Глава Минздрава призвал неукоснительно следовать базовым мерам по упреждению распространения инфекции, в частности носить медицинские маски. Соблюдение простейших рекомендаций позволит обществу дождаться начала вакцинации. Также Мурашко обратил внимание на важность социального дистанцирования.