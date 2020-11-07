https://static.news.ru/photo/7bc9be70-219b-11eb-9edf-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Медики сообщили о 286 умерших от COVID-19 в России за сутки. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции нового типа в стране скончались 30 537 пациентов.

Кроме того, врачи за прошедшие 24 часа зафиксировали 20 498 случаев COVID-19 в 84 субъектах. Всего в РФ выявили 1 774 334 заболевших, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Из них выздоровели 1 324 419 (11 492 за сутки). Активных случаев — 419 378.

Количество заражений во всём мире к настоящему моменту достигло 50,2 млн случаев. Жертвами инфекции стали 1,25 млн человек. На лечении находятся 13,4 млн граждан. При этом 91,8 тысячи пациентов находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правила лечения коронавирусной инфекции на дому изменились. С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава РФ, регламентирующий действия граждан с положительным тестом на COVID-19. Заразившиеся могут бороться с недугом на своей жилплощади при условии, что у них есть отдельная комната. При этом они обязаны строго соблюдать все предписания врача.