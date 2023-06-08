Медик рассказал о спасении москвича, получившего в ДТП переломы всего тела Подмосковные медики спасли мужчину, получившего в ДТП ЧМТ с кровоизлиянием и переломы всего тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики спасли 29-летнего мужчину, попавшего в ДТП и получившего тяжелые травмы: ЧМТ с кровоизлиянием в мозг, переломы основания черепа, бедер и голеней, коленных суставов, ребер, повреждение легкого и груди, рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Солнечногорской больницы Денис Гараев. Он отметил, что пациент больше месяца находился в реанимации.

Обследование показало — множественные открытые переломы коленных суставов, бедренной кости и обеих костей голени, ЧМТ с кровоизлиянием в мозг, тяжелый ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы ребер с повреждением легкого, травму груди и скопление жидкости и воздуха в полости между легким и грудной стенкой, — подчеркнул Гараев.

Врач добавил, что в ходе лечения анестезиологи прибегли к диализу, а пациент оказался настолько нетранспортабелен, что его даже нельзя было перевезти в операционную, поэтому пришлось накладывать аппарат наружной фиксации для стабилизации переломов костей конечностей прямо в условиях реанимации.

После стабилизации состояния пациента, его перевели в травматологию. Первым этапом мы провели остеосинтез мыщелков бедра правого коленного сустава и правой большеберцовой кости, выполнили пластику связки надколенника. Далее планируем остеосинтез бедренной кости пластиной. К этому времени пациент будет передвигаться самостоятельно на костылях, — пояснил специалист.

По его словам, сейчас пострадавший в ДТП чувствует себя хорошо и после проведения второго этапа лечения будет выписан, а через несколько месяцев сможет передвигаться без помощи костылей.

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