Жительница Подмосковья едва не погибла после татуажа бровей Врачи спасли жительницу Сергиева Посада от смерти после татуажа бровей

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Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли женщину от смерти после татуажа бровей, рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением № 2 больницы, терапевт Марина Козлова. По ее словам, у пациентки выявили ангионевротический отек в острой форме. Ее брови выглядели как после химического ожога.

В Сергиево-Посадскую больницу бригадой скорой помощи доставили 32-летнюю девушку с жалобами на сильный отек и зуд в области бровей. Выяснилось, ей сделали татуаж бровей, а на следующее утро после процедуры брови выглядели как после химического ожога. Когда отек начал переходить на переносицу, она вызвала скорую. Врачи диагностировали ангионевротический отек в острой форме – это отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей, — уточнила терапевт.

По ее словам, такую реакцию у пациентки спровоцировал пигмент, который использовался при нанесении татуажа в качестве краски. Схожую реакцию могут вызвать лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены и пыльцы, отметила Козлова. По ее словам, женщина едва не получила отек горла и дыхательных путей, которые могли привести к летальному исходу. Тем не менее специалистам удалось ее спасти, сейчас жертва татуажа чувствует себя хорошо.

После двух дней детоксикационной и антигистаминной терапии пациентка чувствовала себя значительно лучше. На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, — подчеркнула врач.

Ранее дерматолог-косметолог и рефлексотерапевт Марьят Мухина в беседе с NEWS.ru рассказала, какие бьюти-процедуры нельзя делать в жару. Врач рекомендует воздержаться от большого количества филлера, татуажа и глубоких пилингов, поскольку они могут усилить отечность и даже развить воспаление.