https://static.news.ru/photo/10390ff6-450c-11ea-a726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор обследовал 173 пассажира лайнера, прилетевшего из города Санья (КНР). Воздушное судно прибыло в аэропорт Иркутска. Граждан проверили на наличие симптомов коронавируса.

Кроме того, сотрудники ведомства взяли у гостей анализы и отправили в лабораторию. Также специалисты провели дезинфекцию борта, говорится на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней.

Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.