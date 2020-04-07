Медики объяснили тяжёлое течение коронавируса у ряда больных

https://static.news.ru/photo/8327f3cc-789e-11ea-ac66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск тяжёлого течения коронавируса у пациентов с подтверждённым диагнозом возрастает, если в организме больного мало тромбоцитов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи.

Учёные проанализировали истории болезни 1779 пациентов, 339 заразившихся находились в тяжёлом состоянии. Сравнив их анализы, медики определили, что все тяжёлые пациенты обладали низким числом тромбоцитов. Это, по словам исследователей, открывает новые возможности для врачей. Благодаря этой методике они смогут определять тяжесть состояния здоровья пациента с коронавирусом, передаёт Газета.Ru.

В частности, по уровню тромбоцитов можно судить о состоянии системы гомеостаза. Если она нарушена, это может говорить о сбоях в организме.

Ранее NEWS.ru писал, что заражение коронавирусом фиксируется в 10 раз реже в странах, в которых действует программа вакцинации от туберкулеза. К такому выводу пришли врачи-эпидемиологи из Техасского университета (США).