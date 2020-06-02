Медики некоронавирусных больниц Москвы смогут бесплатно жить в гостиницах

Сотрудники некоронавирусных лечебных учреждений Москвы смогут бесплатно жить в отелях столицы. Сейчас подобными льготами обладает персонал больниц, перепрофилированных под борьбу с пандемией COVID-19.
Соответствующее распоряжение подписал мэр мегаполиса Сергей Собянин,
Программа временного бесплатного расселения медработников в гостиницах действует в Москве с 12 апреля. Отели обеспечивают врачей двухразовым питанием. Еду доставляют в номера бесконтактным способом. В 44 гостиницах создали 12,7 тысячи мест для сотрудников лечебных учреждений.
По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ ушли из жизни 5037 пациентов с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что около 80% предприятий, компаний и учреждений Москвы начали работать в штатном режиме. Об этом рассказал глава мегаполиса Сергей Собянин во время конференции градоначальников со всего мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».
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