Медикам в России недоплатили 330 млн рублей за пандемию

За прошлый год российские медики и персонал больниц недополучили 330,6 млн рублей за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила Счётная палата России.
Отчёт ведомства
В рамках параллельного контрольного мероприятия Счётной палатой совместно с контрольно-счётными органами были выявлены недоплаты на сумму более 330,6 миллиона рублей, — сказано в отчёте.
Счётная палата также сообщила, что нарушение сроков выплат выявлено в 19 регионах. В целом в разных субъектах выработаны разные подходы к осуществлению выплат стимулирующего характера, из-за чего во многих наблюдались переплаты, недоплаты или неправомерные выплаты.
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