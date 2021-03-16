Медикам в России недоплатили 330 млн рублей за пандемию

https://static.news.ru/photo/97341fb6-9564-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошлый год российские медики и персонал больниц недополучили 330,6 млн рублей за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила Счётная палата России.

Отчёт ведомства приводит ТАСС. В документе, однако, сказано, что долги на 251,2 млн рублей начислили врачам и младшему медицинскому персоналу в ходе проведения контрольных мероприятий.

В рамках параллельного контрольного мероприятия Счётной палатой совместно с контрольно-счётными органами были выявлены недоплаты на сумму более 330,6 миллиона рублей, — сказано в отчёте.

Счётная палата также сообщила, что нарушение сроков выплат выявлено в 19 регионах. В целом в разных субъектах выработаны разные подходы к осуществлению выплат стимулирующего характера, из-за чего во многих наблюдались переплаты, недоплаты или неправомерные выплаты.

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