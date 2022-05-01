Медик предупредила о рисках, которые несёт пониженное давление Медик Иванова: низкое давление может предупреждать о серьёзных заболеваниях

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Пониженное давление у человека может свидетельствовать о возникновении у него ряда серьёзных заболеваний. При этом низким давлением медики называют не просто показатели ниже 100/60 мм. рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала врач-терапевт Евгения Иванова.

По её словам, важным фактором является самочувствие человека при снижении у него давления. Некоторые в принцие не ощущают при этом дискомфорта, однако не следует считать, что само по себе такое состояние является безопасным. Резкий спад давления грозит возникновением сердечно-сосудистых и других заболеваний или свидетельствует об их наличии.

Для острой артериальной гипотензии характерно резкое падение артериального давления, возникающее при коллапсе, из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови. Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и проводимости, аллергической реакции, кровотечения, — отметила терапевт.

Она также добавила, что хроническая артериальная гипотензия не столь опасна, но негативно влияет на качество жизни и нуждается в терапии.

Ранее терапевт Оксана Хамицева заявила, что головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приёмом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Эксперт отметила, что головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. По её словам, этому могут послужить шейный остеохондроз, мигрени, повышенное давление, а также заболевания щитовидной железы