Медик объяснил, почему следует носить маску после вакцинации

https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Использовать средства защиты после вакцинации нужно для безопасности и спокойствия окружающих, а также для предотвращения новых случаев заболевания. Об этом заявил президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов.

Это такой элемент дисциплинированности. Это тоже важно. Люди же не знают, вот идёт человек, вакцинирован он или нет, — сказал Ачкасов в интервью радио «Комсомольская правда».

Кроме того, по словам медика, человек спустя какое-то время после вакцинации может продолжать быть переносчиком инфекции, хоть и в меньшей степени.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали переболевших COVID-19 продолжить соблюдение мер предосторожности и пользоваться средствами защиты. В ВОЗ подчеркнули, что после болезни иммунитет сохраняется не на всю жизнь.

Как сообщал NEWS.ru, коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, поэтому сильные морозы не отменяют необходимость использовать средства защиты в общественных местах. Кроме того, на распространение COVID-19 влияет уровень влажности, по этой причине при сухой морозной погоде инфекция распространяется не так активно, как при влажной погоде при температуре около нуля градусов.