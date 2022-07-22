Онищенко объяснил вспышку оспы обезьян «сексом мужчин с мужчинами»

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В распространении оспы обезьян виновны МСМ — мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, заявил академик РАН доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru. По его словам, после их «конференций по обмену опытом» началась передача инфекции.

Где-то 17 апреля МСМ — мужчины, осуществляющие секс с мужчинами, собрались на свою конференцию по обмену опытом. Я не знаю, что они там делали: они ходят парадами, они раздеваются, они наряжаются и так далее... И они спровоцировали, — сказал Онищенко.

По словам академика, кто-то из участников встречи привез инфекцию из Западной Африки. В том, что это был западноафриканский штамм, Онищенко уверен, поскольку центральноафриканский штамм имеет более высокую смертность — 10%. С тех пор, по словам академика, заражения продолжаются ежедневно: 20 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об инфицировании 14 тысяч человек в 70 странах мира.

Эта тема сегодня продолжается пока, потому что типичный механизм передачи оспы обезьян такой же, как и человеческой — воздушно-капельный. Сейчас пока работает так называемый контактный механизм, половой, практически механизм, потому что сегодня установлено, что именно жидкость мужчин способна [стать источником инфекции], и она содержит вирус, — пояснил врач.

Ранее Онищенко рассказал, почему в России больше не прививают от натуральной оспы. Академик напомнил, что 1980-е годы Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение, что на планете ликвидирована эта инфекция, а значит, от производства вакцины против нее нужно отказаться.