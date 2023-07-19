МЧС может разрешить использовать любые подземные укрытия во время войны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты МЧС России прорабатывают правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения на случай военного конфликта, заявил глава ведомства Александр Куренков. В ходе заседания Совета Федерации министр также предложил проверить все технические сооружения в России, чтобы оценить их состояние.

Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах, — рассказал Куренков.

Глава МЧС ранее заявил, что ведомство задействует домофоны для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. По его словам, специалисты министерства уже работают над реализацией данной задумки. Кроме того, МЧС и Минпросвещения России займутся обучением детей безопасному поведению в экстремальных ситуациях. Речь идет о проектах и мероприятиях в рамках внеучебной деятельности. Предполагается, что для этого ведомства обучат учителей ОБЖ. Для последних планируется провести специальный форум, на котором педагоги рассмотрят подходы к обучению подростков.