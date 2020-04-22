МЧС продезинфицировало все московские вокзалы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о методах борьбы с коронавирусом. Специалисты ведомства 22 апреля провели дезинфекцию всех столичных вокзалов.

Кроме того, с начала месяца они обработали семь тысяч зданий транспортной инфраструктуры, около 260 лечебных учреждений и 180 образовательных заведений, передаёт ТАСС. Также дезинфекции подверглось почти 2,3 тысячи км дорог.

Обработка проводилась с использованием спиртовых и хлорированных растворов.

Как ранее писал NEWS.ru, российские инженеры создали робота «Юниор», который может в автономном режиме дезинфицировать помещения.