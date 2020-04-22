МЧС продезинфицировало все московские вокзалы

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о методах борьбы с коронавирусом. Специалисты ведомства 22 апреля провели дезинфекцию всех столичных вокзалов.
Кроме того, с начала месяца они обработали семь тысяч зданий транспортной инфраструктуры, около 260 лечебных учреждений и 180 образовательных заведений,
Обработка проводилась с использованием спиртовых и хлорированных растворов.
Как ранее писал NEWS.ru, российские инженеры создали робота «Юниор», который может в автономном режиме дезинфицировать помещения.
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