МЧС призвало россиян не посещать лавиноопасные районы в горах

https://static.news.ru/photo/206b858a-57e8-11eb-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 07.mchs.gov.ru

Министерство по чрезвычайным ситуациям России обратилось к туристам и жителям Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов с призывом не посещать горные участки, где есть вероятность схода лавин.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в настоящее время риск схода лавин высок в горных районах Алтая, Адыгеи, Кубани, Красноярского края, Тувы, Иркутской и Кемеровской областей. Гражданам советуют быть предельно внимательными и осторожными при нахождении в этих местах.

МЧС также рекомендует туристам проверять информацию о лавиноопасных участках до выхода на маршрут и воздержаться от похода в случае снегопада.

В ведомстве напоминают, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной от 15 градусов, при этом самыми опасными являются склоны с крутизной от 30 до 50 градусов. Туристы в горах должны иметь при себе лавинный щуп, вшитые в одежду датчики, приборы для поиска людей в снегу и лопату.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет.

Как писал NEWS.ru, СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В нескольких подразделениях администрации Норильска прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.