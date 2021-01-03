МЧС присвоит категории всем зданиям в России по степени пожарной опасности

https://static.news.ru/photo/59b2428e-4db6-11eb-ae97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ после перехода на риск-ориентированный подход к 1 августа 2021 года присвоит каждому зданию в стране одну из шести индивидуальных категорий пожарной опасности. На основе этого деления будет определяться частота проверок.

Как пояснил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, работы по определению категорий завершатся к моменту начала планирования проверок на 2022 год.

По словам представителя ведомства, категории будут присваиваться в автоматическом режиме, для этого создана специальная программа, которая на основании имеющихся данных определит степень пожарного риска для каждого объекта. Около 40 критериев для категоризации уже утверждены.

На учёте МЧС находится порядка 2,7 млн зданий и сооружений, из них около 320 тысяч относятся к объектам с высокой степенью пожарной опасности.

Ранее NEWS.ru сообщил, что во всех новых жилых домах в России в обязательном порядке будут устанавливаться пожарные извещатели. В МЧС не исключают, что извещатели будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажек.