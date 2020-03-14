https://static.news.ru/photo/cbaea2d2-65eb-11ea-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели не рекомендуют московским автолюбителям парковаться под деревьями, а также призывают следить за дистанцией между машинами на дороге. С 19:00 14 марта в столице ожидается дождь, переходящий в сильный снегопад и метель.

Порывы северного ветра достигнут 15–20 м/с, температура может опуститься до минусовых значений, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Министерство также призывает не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, не укрываться под деревьями. Ведомство просит водителей не делать резких обгонов и перестроений.

Как писал NEWS.ru, 13 марта в районе 1-й Мясниковской улицы столицы ветер повалил дерево на двигавшийся автомобиль. Мужчина-водитель потерял сознание и, проехав ещё около 200 метров, протаранил несколько других машин. От полученных травм он скончался.