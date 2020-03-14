Спасатели не рекомендуют московским автолюбителям парковаться под деревьями, а также призывают следить за дистанцией между машинами на дороге. С 19:00 14 марта в столице ожидается дождь, переходящий в сильный снегопад и метель.
Порывы северного ветра достигнут 15–20 м/с, температура может опуститься до минусовых значений,
Министерство также призывает не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, не укрываться под деревьями. Ведомство просит водителей не делать резких обгонов и перестроений.
Как писал NEWS.ru, 13 марта в районе 1-й Мясниковской улицы столицы ветер повалил дерево на двигавшийся автомобиль. Мужчина-водитель потерял сознание и, проехав ещё около 200 метров, протаранил несколько других машин. От полученных травм он скончался.
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