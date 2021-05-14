МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

https://static.news.ru/photo/02c3b884-b645-11eb-9709-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В связи с этим москвичам напомнили о правилах безопасности.

Ведомство предупреждает, что в ближайшие часы в Москве ожидается гроза с ливнем, градом и порывистым ветром со скоростью до 15–20 м/с. При нахождении на улице жителям города рекомендуют избегать рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.

Кроме того, в связи с ухудшением видимости на дороге в такую погоду служба призывает горожан при движении на машине снизить скорость движения, увеличить дистанцию и не совершать резких манёвров, говорится на сайте МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала мая выпал 61 миллиметр осадков, что составляет 120% месячной нормы. Кроме того, в ближайшие 10 дней в столице может выпасть ещё 25 миллиметров осадков.