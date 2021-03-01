Матвиенко заявила, что россиянам стоит путешествовать внутри страны

https://static.news.ru/photo/d9d039c2-7b23-11eb-ada3-96000091f725_660.jpg Байкал Фото: pixabay.com

Грядущим летом россиянам будет сложно отправиться путешествовать по Европе или по другим континентам, поэтому планировать отпуск лучше внутри страны. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, отпуск «можно и нужно» планировать в России. Тогда туристам можно будет не опасаться закрытия границ или отмены рейсов. Также она прокомментировала возможность для россиян отправиться отдыхать в другие страны. Данная ситуация, подчеркнула Матвиенко, не зависит от российских властей.

Председатель Совфеда сказала, что границы будут открываться по мере улучшения эпидемиологической обстановки. Но известно, что это решение является двусторонним. А в Европе и не только ситуация с пандемией развивается очень сложно.

Как заявила Матвиенко, на территории РФ есть множество возможностей для внутреннего туризма.

Все мы уже лучше узнали свою страну — и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале февраля туроператоры России погасили более половины своих долгов перед клиентами из-за сорвавшихся на фоне пандемии коронавируса поездок за последний год, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.