Матвиенко сравнила потери РФ от коронавируса с другими странами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из пандемии COVID-19 Россия выходит с издержками и потерями меньшими, чем у большинства других стран.
Сенатор
Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом, — подчеркнула Матвиенко.
Она считает, что сыграли свою роль своевременное введение санитарно-эпидемиологических мер, слаженная работа органов власти всех уровней и консолидация российского общества.
Также сенатор выразила уверенность, что большинство ограничений в России будет отменено раньше, чем во многих других странах. По её мнению, на это влияет растущее число россиян, желающих сделать прививку.
Ещё раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян, — добавила Матвиенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для окончательной победы над коронавирусной инфекцией в России необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Обеспечить это может только массовая вакцинация, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно тогда можно будет говорить о снятии большинства ограничений, убеждена она.