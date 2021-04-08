Матвиенко сравнила потери РФ от коронавируса с другими странами

https://static.news.ru/photo/e4c11066-98bc-11eb-8c6f-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из пандемии COVID-19 Россия выходит с издержками и потерями меньшими, чем у большинства других стран.

Сенатор высказала своё мнение о пандемии в статье, которую опубликовала «Парламентская газета».

Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом, — подчеркнула Матвиенко.

Она считает, что сыграли свою роль своевременное введение санитарно-эпидемиологических мер, слаженная работа органов власти всех уровней и консолидация российского общества.

Также сенатор выразила уверенность, что большинство ограничений в России будет отменено раньше, чем во многих других странах. По её мнению, на это влияет растущее число россиян, желающих сделать прививку.

Ещё раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян, — добавила Матвиенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для окончательной победы над коронавирусной инфекцией в России необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Обеспечить это может только массовая вакцинация, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно тогда можно будет говорить о снятии большинства ограничений, убеждена она.