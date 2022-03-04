Матвиенко сообщила о начале рассмотрения первого пакета антисанкционных мер

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании 4 марта, что российские сенаторы приступили к рассмотрению вариантов первого пакета антисанкционных мер, передаёт РИА Новости. В Совфеде ранее одобрили закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.

Сегодня мы принимаем первый пакет антисанкционнных законов, их будет больше, — сказала спикер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.