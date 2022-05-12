Матвиенко рассказала, в чьих руках лежит судьба Херсона Матвиенко заявила, что судьба статуса Херсонской области зависит от решения местных граждан

Валентина Матвиенко / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

Судьба статуса Херсонской области зависит от решения местных жителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что каким бы ни было данное решение, Россия его поддержит, пишет ТАСС. По словам Матвиенко, вопросами формирования местных структур власти также займутся жители региона, при этом никто не будет оказывать на них давление.

Такое решение (о статусе региона — News.ru) могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда, это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит, — заявила Матвиенко.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении местной администрации обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ. Это может произойти после завершения всех интеграционных процессов.

Херсонская область ранее перешла под контроль российских военных. В регионе сформированы военно-гражданские администрации и запущено вещание телеканалов, а также радиостанций России. Стремоусов заявил, что с 1 мая область переходит на российский рубль.