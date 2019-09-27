https://static.news.ru/photo/f1aac2c4-e15f-11e9-ae97-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доход большинства россиян недостаточен для накоплений.

По её словам, этот факт не позволит в полной мере задействовать законопроект о гарантированном пенсионном продукте, передаёт РИА Новости .

На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем, — считает Матвиенко.

Кроме того, жители страны из-за постоянных изменений не понимают механизмов, по которым формируется и начисляется пенсия.

Ранее News.ru писал, что «Единой России» во втором квартале текущего года предоставили более 710 млн рублей на осуществление деятельности. Таким образом, она заняла первое место среди партий по данному показателю.