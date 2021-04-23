Матвиенко предложила перенести выходные с января на май

https://static.news.ru/photo/cfea0e80-a42f-11eb-a1fc-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за перенос части выходных дней января на май. Она предложила обсудить эту идею с россиянами, сообщает ТАСС.

По её мнению, выходных дней в течение года много и, возможно, есть смысл пересмотреть их структуру. Матвиенко предложила провести социологический опрос, чтобы узнать мнение россиян по этому вопросу. Она отметила, что многие граждане считают слишком длинными новогодние праздники.

Может быть, за счёт уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни. Надо это пообсуждать, — сказала политик.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин объявил выходными все дни в период с 1 по 10 мая, по инициативе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Кроме того, в Роструде напомнили, что рабочий день накануне, 30 апреля, считается предпраздничным и его продолжительность сокращается на час.

Попова объяснила своё предложение эпидемиологической ситуацией в стране. В Кремле подчеркнули, что речи о новом локдауне не идёт.