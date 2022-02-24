Матвиенко осудила людей, выступающих против военной операции РФ на Украине

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала россиян, выступающих против военной операции по демилитаризации Украины, передает РИА Новости. Матвиенко отметила, что они думают о сиюминутных трудностях и проблемах, а не о безопасности России и мирной жизни в стране.

Кто-то может думать о сиюминутных проблемах, которые возникнут. Но не думать о безопасности нашей страны, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить, — сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения заявил, что страна предлагает России «вернуться на путь к миру». Он отметил, что не Киев начал эту войну. Также он призвал лидеров европейских стран помочь его стране, иначе «завтра война постучит в ваши двери».

Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским выступили с обращением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать мирные переговоры с РФ.