«Оснований нет»: Матвиенко о новом локдауне

https://static.news.ru/photo/8768f892-b898-11eb-b7b5-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основания для введения локдауна или новых ограничений, связанных с коронавирусом, нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости.

По её словам, 10-дневные майские каникулы сыграли положительную роль в борьбе с инфекцией. Ситуацию с COVID-19 в стране Матвиенко назвала абсолютно контролируемой.

Ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема, — отметила Матвиенко.

За минувшие сутки в России выявлено 7,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 9,5 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 390 человек.

Всего за время пандемии, согласно данным оперштаба, в РФ заразились свыше 4,9 млн человек. Из них выздоровели более 4,5 млн и почти 117 тысяч скончались.

Ранее источник во властных структурах заявил, что всплеск заболеваемости считается «тревожным симптомом», но не является поводом для ужесточения ограничений. Он добавил, что россиянам необходимо строго соблюдать существующий масочный режим и активно вакцинироваться, поскольку страна должна вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что сейчас вакцинация от COVID-19 является добровольной. Однако в интересах защиты большинства населения страны она может стать обязательной.