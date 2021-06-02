Матвиенко: обязательной вакцинации быть не может

https://static.news.ru/photo/907a672c-c397-11eb-b20b-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России не будет обязательной вакцинации от коронавируса, поскольку это противоречит законодательству страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её слова приводит ТАСС.

Ещё раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют, — сказала политик.

Вакцинация от COVID-19 проводится в России в добровольном порядке. Записаться на процедуру можно через сайт госуслуг или в поликлинике по месту жительства.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. Две трети россиян эту идею не одобрили.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что данную меру вводить нецелесообразно и нельзя. Он отметил, что широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать, что без прививки они рискуют столкнуться со смертельной опасностью.