Матвиенко: вакцинация в РФ не станет причиной неравенства в обществе

https://static.news.ru/photo/95ca547a-5b15-11eb-bd31-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, власти России не станут вводить в стране COVID-паспорта - документы, которые будут давать отдельным людям дополнительные права и возможности при наличии в организме антител к коронавирусу.

Мне кажется, что или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется, ведь никто не говорил в России, что будут вводиться «ковидные паспорта». Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны, безусловно. Речь шла о том, что ведется электронный регистр вакцинируемых, это правильно, — приводит слова Матвиенко агентство ТАСС.

Она пояснила, что люди воспринимают COVID-паспорта как некий «документ со штампами», который якобы даёт отдельным людям привилегированное положение и особые права и возможности.

Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно, — заявила представитель Совфеда.

Ранее NEWS.ru писал, что Валентина Матвиенко отказалась от вакцинации против коронавируса, так как у неё уже есть антитела к инфекции.