https://static.news.ru/photo/a339f25a-54b8-11ea-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Держать в резервации целый корабль Diamond Princess, на котором изначально болели коронавирусом четыре или пять человек, это просто преступное действие. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что здоровых людей с круизного лайнера могли эвакуировать и поместить в «какой-то режим», однако этого не произошло. Больных же, по мнению Матвиенко, следовало сразу забрать на лечение.

Вот когда, извините, держали в резервации целый корабль, где было четыре или пять тысяч человек — это просто преступные действия. Вместо того, чтобы эвакуировать всех здоровых людей, разместить их в какой-то режим на время, а больных забрать для лечения, они держали там людей, пока не заболело полпарохода, — цитирует спикера Совфеда «Интерфакс».

Матвиенко высказалась относительно карантина на Diamond Princess во время своего визита в Намибию.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 февраля на сушу продолжат сходить пассажиры, прошедшие карантин на борту круизного корабля Diamond Princess. Изначально круизная компания Princess Cruises заявляла, что на вывод людей потребуется три дня, однако из-за протоколов безопасности этот срок был увеличен.