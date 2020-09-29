Матери рэпера Картрайта разрешили въехать в РФ для дачи показаний

https://static.news.ru/photo/3db83f98-0261-11eb-8064-fa163e074e61_660.jpg Александр Юшко Фото: kkkartrait/instagram.com

Мать и сестра украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Картрайт, приедут в Россию для дачи показаний по делу гибели музыканта, сообщил адвокат семьи Антон Кобит.

Реакция на наше обращение в аппарат администрации правительства РФ последовала, им разрешили въезд в РФ, — отметил юрист.

По его словам, родственники исполнителя приедут из Украины специально, чтобы дать показания, передаёт РИА Новости.

Расчленённое тело Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в конце июля. Пакеты с останками лежали в холодильнике. Кохал сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Вдове предъявили обвинение в убийстве, в начале августа она была заключена под стражу на срок до 30 сентября. Свою вину женщина не признаёт.

Как писал NEWS.ru, рэпер мог быть отравлен. Следов наркотиков в его останках специалисты не обнаружили. Окончательно причина смерти музыканта пока не установлена.