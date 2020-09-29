Матери рэпера Картрайта разрешили въехать в РФ для дачи показаний

Мать и сестра украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Картрайт, приедут в Россию для дачи показаний по делу гибели музыканта, сообщил адвокат семьи Антон Кобит.
Реакция на наше обращение в аппарат администрации правительства РФ последовала, им разрешили въезд в РФ, — отметил юрист.
По его словам, родственники исполнителя приедут из Украины специально, чтобы дать показания,
Расчленённое тело Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в конце июля. Пакеты с останками лежали в холодильнике. Кохал сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Вдове предъявили обвинение в убийстве, в начале августа она была заключена под стражу на срок до 30 сентября. Свою вину женщина не признаёт.
Как писал NEWS.ru, рэпер мог быть отравлен. Следов наркотиков в его останках специалисты не обнаружили. Окончательно причина смерти музыканта пока не установлена.
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